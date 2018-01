Parreira define time, mas faz mistério O técnico Carlos Alberto Parreira resolveu fazer mistério e não revelou os titulares da seleção brasileira para o jogo desta quarta-feira, contra o Japão, pela Copa das Confederações. Para aumentar o suspense, ele fez vários testes durante o treino desta terça, em Colônia, na Alemanha, mudando praticamente todos os jogadores do time. Apesar de o Brasil precisar pelo menos do empate para ir à semifinal da Copa das Confederações, Parreira já tinha avisado que iria mexer no time titular. E o que se viu no treino desta terça-feira foi uma seleção bastante mudada. O único que ficou o tempo inteiro entre os titulares durante o treino foi o goleiro Marcos, que já está confirmado no lugar de Dida. No mais, Parreira testou Cicinho e Maicon na lateral-direita e colocou Léo na esquerda. Na zaga, Juan pode substituir Lúcio ou Roque Júnior. Emerson e Zé Roberto deram vaga para Gilberto Silva e Renato, enquanto Juninho Pernambucano e Edu substituíram Kaká e Ronaldinho Gaúcho. E no ataque, Ricardo Oliveira também pode tirar Robinho ou Adriano. Foram vários testes e quase nenhuma certeza dada por Parreira. ?Eu não deixaria para tirar dúvidas 24 horas antes de uma partida?, garantiu o treinador da seleção brasileira depois do treino. ?A equipe está definida em minha cabeça, apenas quis colocar em prática algumas coisas que podemos enfrentar durante a partida.? Parreira deu apenas pistas do que poderá fazer. ?A base do time será mantida, mas as mudanças serão anunciadas momentos antes da partida?, explicou o técnico, que ainda não anunciou sua decisão nem para o grupo. ?Não falei com os jogadores sobre as alterações. Vamos conversar, analisar um vídeo e outros materiais sobre o Japão. Mas a seleção manterá o nível de jogo que se espera dela.?