Parreira define time para amistoso O técnico Carlos Alberto Parreira confirmou a equipe que entra em campo neste sábado, às 17h15 (horário de Brasília), para enfrentar a Seleção de Portugal, na cidade do Porto. O time está escalado com Marcos, Cafu, Luisão, Edmilson e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Kleberson, Zé Roberto e Ronaldinho Gaúcho; Ronaldo e Rivaldo. O técnico brasileiro comandou um coletivo onde definiu o time titular. Durante os aproximadamente 40 minutos de treino, Parreira interrompeu o treinamento por algumas vezes para dar instruções aos jogadores brasileiros. A Seleção retorna ao Brasil no domingo.