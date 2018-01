Parreira deflagra a ?Operação Hexa? Carlos Alberto Parreira tem reunião marcada com a comissão técnica da seleção brasileira para definir a ?Operação Hexa?. O principal foco do encontro será o ?algo mais? na preparação do Brasil à Copa do Mundo. Parreira adiantou que, para ser campeão em junho na Alemanha, a seleção precisa trabalhar acima do padrão normal em todos os setores, da logística aos programas de treinamentos. ?Se o Brasil quiser mesmo o hexacampeonato, tem de fazer algo mais do que foi feito em 2002. Vamos para uma Copa do Mundo na Europa, onde as dificuldades serão imensas. O nível de exigência será muito alto?, disse Parreira. O treinador alertou que a entrega ao trabalho tem de ser geral, ninguém tem o direito de se acomodar em cima do penta e do favoritismo do Brasil. ?O envolvimento tem de ser de todos, ninguém pode relaxar. Jogadores, comissão técnica e CBF têm de estar comprometidos com a busca do título?. A reunião para deflagrar a ?Operação Hexa?, ainda sem data definida pela CBF, deve acontecer até o dia 20 de janeiro. Parreira já convocou todos os seus assessores: o coordenador Zagallo, o auxiliar-técnico Jairo Leal; os preparadores físicos Moracy Sant?Anna e Paulo Paixão; os médicos José Luís Runco e Serafim Borges, o fisioterapeuta Luís Rosan, o assessor de imprensa Rodrigo Paiva, o administrador Guilherme Ribeiro, supervisor Américo Faria e até o secretário-geral da CBF, Marco Antônio Teixeira, responsável pela seleção na Copa da Alemanha. O treinador define nesta reunião, que pode se estender por dois a três dias, todos os detalhes da preparação da seleção brasileira, primeiro estágio na Suíça ? de 22 de maio a 4 de junho ?, depois em Frankfurt ? de 4 de junho à estréia na Copa, dia 13 de junho ? até o final do Mundial. A programação para o amistoso contra a Rússia, dia 1.º de março em Moscou, também será definida na ?Operação Hexa?. Será o último jogo do Brasil antes do Mundial da Alemanha. Parreira espera levar para Moscou 22 dos 23 jogadores que pretende inscrever na Copa.