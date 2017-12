Parreira deixou Nilmar empolgado Foi com o propósito assumido de tentar voltar à seleção brasileira que o atacante Nilmar decidiu aceitar a proposta de empréstimo do Corinthians há quatro meses. Ele estava esquecido no Lyon, da França, e sem chance alguma de fazer parte do grupo de Carlos Alberto Parreira para a Copa de 2006. Disputar o Mundial da Alemanha ainda é um sonho a alcançar pelo jogador, mas hoje Nilmar está muito mais próximo dele, sobretudo depois de ficar sabendo que ele e Fred, ex-Cruzeiro e agora no Lyon, disputam a vaga que era de Ricardo Oliveira, machucado. Afinal, foi o próprio Parreira quem acenou com essa possibilidade. ?Fiquei feliz e agora mais motivado. Devo isso ao trabalho que faço no Corinthians, mesmo chegando aqui com o Brasileiro já em andamento. Quero meu espaço de volta na seleção?, disse o atacante.