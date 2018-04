Parreira desaprova jogo em Piracicaba De fato é um contra-senso. Mesmo com vários títulos de peso, o Corinthians ainda pena com situações típicas de equipes da várzea. Um exemplo disso é a falta de um estádio. Na condição de "sem-teto", o time vai até Piracicaba onde, no domingo, enfrenta o Etti Jundiaí pelo Torneio Rio-São Paulo. Tal precariedade já irritou o técnico Carlos Alberto Parreira. Ontem à noite, ainda na Vila Belmiro, depois da derrota por 1 a 0 para o Santos, o treinador reclamou do fato de seu time não possuir um local fixo para mandar suas partidas. Hoje voltou ao assunto. Para ele, em vez de viajar pelo interior do Estado, no autêntico estilo mambembe, seria melhor ficar no Canindé. "Pelo menos é mais perto e a bilheteria não ficaria tão menor", disse. Segundo a diretoria, sair de São Paulo é bom para atrair público. "Isso depende do aspecto técnico. Se o time está bem, a torcida vai", observou Parreira. O Pacaembu é apontado como a melhor solução. No entanto, problemas jurídicos entre a Target (empresa detentora dos direitos de exploração das placas estáticas do estádio) e a prefeitura impedem a realização de jogos no local. "Claro que lá (Pacaembu) é a casa do Corinthians. Mas, se for necessário, jogamos em qualquer lugar", afirmou o treinador corintiano. "O mais importante é que tenhamos uma casa. Veja os exemplos de Palmeiras, Santos e Fluminense, que jogaram duas vezes em casa e venceram. É um diferencial importante." O meia Ricardinho fez coro com o comandante. Para ele, enfrentar a torcida corintiana é tão complicado quanto a equipe. "Eu já joguei contra o Corinthians no Pacaembu, quando estava no Paraná, e sei como é complicado", lembrou. Esperança - Para minimizar os problemas, Parreira conta com o retorno dos três jogadores presentes na última lista de convocados do técnico da seleção brasileira Luiz Felipe Scolari: o goleiro Dida, o lateral-esquerdo Kléber e o atacante Luizão. "O jogo é só no domingo e eles têm tempo suficiente para se recuperar", explicou o técnico.