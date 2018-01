Parreira descarta Romário para 2006 O novo técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, praticamente descartou nesta quarta-feira as chances do atacante Romário compor a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006, caso o time de Carlos Alberto Parreira se classifique nas eliminatórias. ?O Romário é uma exceção, é um jogador fora-de-série, mas temos que levar em consideração que até lá, ele terá quase 41 anos e aí é hora de pensarmos em novos jogadores?, disse.