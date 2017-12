Parreira desconvoca três e chama Fábio O técnico Carlos Alberto Parreira desconvocou oficialmente, no início da noite desta quinta-feira, o atacante Luís Fabiano (São Paulo), o goleiro Marcos (Palmeiras) e o meia Felipe (Flamengo) dos amistosos da seleção brasileira contra a França, dia 20, em Paris, e contra a seleção da Catalunha, dia 25, em Barcelona. Os jogadores serão liberados por causa da participação de seus clubes na Libertadores e Copa do Brasil. Já a liberação do meia Alex ainda depende do resultado do Cruzeiro contra o Deportivo Cali no jogo que farão na noite desta quinta-feira, em Belo Horizonte, pela Libertadores. "Essa situação já era esperada. Mas eles voltam no dia 28??, disse Parreira, referindo-se à data da apresentação da seleção para os jogos contra Argentina e Chile, pelas Eliminatórias. "A apresentação desses jogadores foi apenas adiada.?? Como ficaria com apenas um goleiro (Dida), o treinador convocou Fábio, do Vasco, para os amistosos na Europa. Os problemas não devem parar por aí. O Bayern de Munique já avisou que não está disposto a liberar Zé Roberto e outros clubes europeus também podem se negar a liberar jogadores, pois os campeonatos nacionais estão na reta final e várias equipes ainda disputam vagas nas copas européias. Parreira não se surpreende: "O problema é que a data do jogo é bastante complicada. Para nós ruim, porque atrapalha nossos planos de usar o jogo como treino para a partida contra a Argentina??, lamentou. "Mas no dia 28 estará todo mundo com a seleção.?? O treinador disse que também não sabe se poderá contar com o zagueiro Lúcio, do Bayer Leverkusen, que sofreu recentemente uma contusão muscular. Já Cafu só se juntará à seleção no dia 19, pois no dia 18, data marcada para a apresentação, ele estará envolvido com a partida beneficente na Itália, com renda revertida para a sua fundação.