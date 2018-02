Parreira deve iniciar trabalho na África do Sul no dia 23 Os dirigentes da Associação Sul-Africana de Futebol (Safa) revelaram nesta quarta-feira, em Johanesburgo, que o brasileiro Carlos Alberto Parreira deverá assumir efetivamente o cargo de treinador da seleção da África do Sul no próximo dia 23. "Ele já demonstrou muita vontade de assumir o time", contou Raymond Hack, diretor-executivo da entidade, em entrevista coletiva para a imprensa local. Após chegar ao país e ´tomar posse´ de seu cargo, Parreira se reunirá no dia 25 com os dirigentes sul-africanos para decidir a programação da seleção nesta temporada e anunciar os convocados. O primeiro compromisso do novo treinador será no final de março contra o Chad, em casa, pelas Eliminatórias para a Copa Africana de Nações. Contratado em agosto do ano passado, Parreira levará seu fiel escudeiro Jairo Leal para trabalhar como auxiliar-técnico. O objetivo do brasileiro, que é o 14.º treinador da seleção africana desde 1992, é conseguir uma boa colocação na Copa do Mundo de 2010, que será realizada justamente na África do Sul.