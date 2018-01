Parreira deve manter time do amistoso Carlos Alberto Parreira está diante de um dilema: ao mesmo tempo que explicou, para quem quisesse ouvir, que a Copa das Confederações seria o momento de dar chance a vários novos jogadores na seleção, já pensa em manter o mesmo time que começou a partida contra a Nigéria para a estréia na competição, dia 19, contra Camarões. O técnico está tão satisfeito, e sobretudo aliviado, com os 3 a 0 sobre os nigerianos - foi sua primeira vitória desde a volta ao comando da equipe -, que pretende dar um voto de confiança aos atletas que participaram daquele jogo. Ficou até curioso observar o treinador brasileiro nos treinamentos. Nesta sexta-feira, por exemplo, no Camp de Lages - periferia de Paris, onde a equipe do Paris Saint-Germain costuma realizar suas atividades -, entre uma e outra orientação aos jogadores, Parreira parava, calava-se e cochichava, ora com Zagallo, ora com algum atleta. É claro que tal atitude sempre existiu. Porém, desta vez, está mais freqüente. Não consegue disfarçar que, embora a cinco dias do primeiro jogo, já definiu o que quer. Busca agora o apoio e a concordância de pessoas próximas. E quando precisa falar sobre o assunto, o treinador da seleção tenta disfarçar. Inteligente, responde às perguntas de forma evasiva, fugindo do ponto central. Restam-lhe os chavões. Por exemplo: Parreira, você vai manter no primeiro jogo na Copa das Confederações o mesmo time que venceu a Nigéria? Resposta: "Sabe como é. O futebol brasileiro está indo muito bem, tanto a seleção principal, como a Sub-23, Sub-20. Nós temos grandes jogadores. Vou pensar no time durante a semana. Isso (a definição) não é o mais importante", despistou. Aperta que sai - Mas o bom ?jogo de cintura? nas respostas acaba sucumbindo - pelo menos em parte - à insistência. Nas entrelinhas, Parreira dá dicas do que vai fazer. "O grupo mostrou muita vontade e bom futebol contra a Nigéria", analisou. "Começar a Copa com o time que terminou, ou melhor, que começou essa partida, é uma alternativa bastante razoável." Certo ou errado, é fácil perceber que o técnico desenvolveu uma espécie de carinho pelo time que venceu o amistoso. O bom resultado lhe devolveu - só não se sabe ainda por quanto tempo - o sorriso. "Faltava uma vitória para dar tranqüilidade. E isso aconteceu", afirmou Parreira, referindo-se aos maus resultados no início do trabalho. A confiança na ?garotada? é tanta que Parreira aproveitou para mandar um recado, discreto é verdade, para as grandes estrelas que não estão na França, casos de Ronaldo, Rivaldo e Roberto Carlos. "Vamos usar a Copa das Confederações para definir o grupo de 22 jogadores que vai começar a disputa das Eliminatórias. Eu digo começar, porque sempre aquele que termina é diferente", explicou.