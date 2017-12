Parreira deve manter três atacantes O técnico Carlos Alberto Parreira define nesta sexta-feira pela manhã a equipe do Corinthians para o jogo contra a Ponte. Apesar dos 2 a 2 contra o Cruzeiro, depois estar vencendo por 2 a 0, ele não deve alterar o esquema com três atacantes. O goleiro Dida, que admitiu ter falhado no lance do primeiro gol do Cruzeiro, marcado por Edílson, de cabeça, não quer ser lembrado apenas pelo erro na partida. "Fiz boas defesas no jogo e não me analisem só pelo erro que eu cometi."