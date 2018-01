Parreira deverá convocar os ?4 Rs? O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, não vai decepcionar os torcedores em sua primeira convocação e utilizará a força máxima no amistoso contra a China, dia 12 de fevereiro, em Guangzhou. Nesta terça-feira, às 14h, o treinador chamará 18 atletas que atuam por clubes estrangeiros, entre eles, os quatro de "Rs", que encantaram o mundo na Copa de 2002, na Coréia e Japão: o atacante Ronaldo, do Real Madrid, os meias Rivaldo, do Milan, e Ronaldinho Gaúcho, do Paris Saint-Germain, além do lateral-esquerdo Roberto Carlos, do Real Madrid. Parreira, o coordenador-técnico Zagallo, o supervisor Américo Faria e o médico José Luiz Runco estiveram reunidos nesta segunda-feira à tarde na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) verificando se todos os jogadores listados tinham condições técnicas e médicas. A programação da seleção na China também foi finalizada e será divulgada nesta terça. No dia 4, o treinador completa a lista chamando mais quatro nomes e a viagem acontece no dia 8. A lista de Parreira não vai apresentar nenhuma novidade, mas nomes que não vinham sendo chamados por Luiz Felipe Scolari deverão voltar à seleção. Tendo Zagallo por intercessor, os meias Flavio Conceição, do Real Madrid, e Zé Roberto, do Bayern de Munique, além do atacante Amoroso, do Borussia Dortmund, também devem ser chamados. Dois jogadores receberão atenção especial de Parreira neste primeiro contato. O técnico deseja conversar com Rivaldo e o lateral-direito Cafu, capitão da equipe, para saber o objetivo deles em relação ao futuro na seleção. Nos últimos meses, versões contraditórias têm sido divulgadas sobre a permanência de ambos no time. Parreira finalizou a lista nesta segunda com 18 jogadores, mas não será surpresa se mais um atleta for convocado. O treinador está em dúvida quanto as condições de um jogador que atua por um clube brasileiro e, por isso, pode aumentar a lista de estrangeiros.