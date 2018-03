Parreira: dilema em relação a "estrangeiros" Vale ou não a pena chamar jogadores que atuam no exterior para jogos de pouca importância? A discussão voltou à tona após o fraco desempenho de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Gilberto Silva e companhia no empate por 0 a 0 com o México, na quarta-feira, em Guadalajara. O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, de forma gentil, debatou o tema com a Agência Estado e alguns outros órgãos de imprensa pouco antes de embarcar rumo a São Paulo, ainda no Aeroporto de Guadalajara, hoje. Deixou claro, no bate-papo, que ainda não tem certeza da resposta mais correta e quais medidas adotará daqui para a frente. "Bom, pelo menos neste ano, praticamente não haverá mais amistosos, teremos a Copa das Confederações, para a qual não chamarei os jogadores do Real Madrid (Ronaldo, Roberto Carlos e Flávio Conceição). E depois começam as eliminatórias." Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo também não deverão ir para o torneio. Parreira reconheceu que Ronaldo foi mal e também mostrou decepção com Gilberto Silva. "O Gilberto estava preso, mas era pelo cansaço", comentou. De acordo com o treinador, é difícil cobrar grandes participações desses jogadores em amistosos. Afinal, para enfrentar o México, fizeram longa viagem, tiveram pouco tempo para dormir, treinaram apenas uma vez e ainda têm o fuso-horário como adversário. "Para o Ronaldo, o jogo contra o México aconteceu às 3 horas da madrugada", acrescentou o supervisor Américo Faria, fazendo referência ao horário da Espanha, onde vive o atacante. Mas, então, por que convocá-los? "E se eu não os convocar, todo mundo vai..." Parreira sabe que uma decisão como essa é dificílima. Se não chamar Ronaldo e Ronaldinho, por exemplo, será muito cobrado pelos torcedores e pela mídia - garantiu que, em nenhum momento, foi pressionado pela CBF por causa de cotas de amistosos. Emerson Leão, hoje no Santos, tentou fazer experiência ao utilizar atletas caseiros e se deu mal. Durou apenas meio ano no cargo. Jogos no Brasil? - Uma das alternativas para amenizar o problema seria marcar amistosos no Brasil. Os jogadores que atuam no País já estariam em casa e não teriam nenhum problema com viagem. Os "estrangeiros", como consolo, chegariam à sua terra, onde estão acostumados com o clima, e, como recompensa, ainda teriam a oportunidade de rever família e amigos. "Aconteceria o contrário. Não lembram quando os europeus vinham jogar contra a seleção no Brasil? Saíam de temperatura abaixo de 0.ºC para 30.ºC, chegavam cansados e perdiam por 4 ou 5 a 0." Organizar partidas no País, porém, é inviável, garante Américo Faria. O Brasil teria de bancar o amistoso, que daria bastante prejuízo à CBF. O ganho de bilheteria não é suficiente para cobrir os gastos com hotéis, passagens e ainda com o adversário. Os ingressoss são extremamente baratos se comparados aos preços de outros países. Os mexicanos pagaram US$ 800 mil à Ambev, patrocinadora da seleção, pelo jogo de quarta-feira e não saíram perdendo financeiramente. Parreira tem, por enquanto, uma certeza. Poupará as estrelas da Copa das Confederações, mas cobrará deles boa participação nas eliminatórias, que começam em setembro. A delegação chegou na manhã de hoje ao Brasil. Diego e Robinho, que desembarcaram em São Paulo, foram recebidos com festa por um grupo de garotas. A comissão técnica desceu no Rio.