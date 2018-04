Parreira divulga a lista da ?anistia? O técnico Carlos Alberto Parreira confirmou a expectativa e ?anistiou? os cinco jogadores que não foram ao ?Amistoso da Paz?, no Haiti, no dia 18 de agosto. Na tarde desta quinta-feira, Parreira divulgou a relação de convocados para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo - contra Venezuela e Colômbia - e resgatou os três jogadores do Milan (Dida, Cafu e Kaká) e os dois do Bayern de Munique (Lúcio e Zé Roberto). Os atletas haviam ficado de fora dos jogos contra a Bolívia e Alemanha, em setembro, como uma espécie de punição. A CBF entendeu que eles aceitaram passivamente o veto imposto pelos seus clubes. Na verdade, os dirigentes, estavam convencidos que os jogadores não se esforçaram o suficiente para serem liberados e, por conta disso, acabaram excluídos. Mas a ?pena? expirou e eles estão de volta. Além dos cinco, a lista de Parreira traz ainda duas grandes novidades. O lateral-direito Maicon (Monaco-FRA) e o lateral-esquerdo Maxwell (Ajax). Os dois estiveram na seleção pré-olímpica que não conseguiu uma vaga para os Jogos de Atenas e entraram nas vagas de Belletti e Gustavo Nery, que não foram chamados. Nery operou a mão. Belletti foi mesmo uma opção técnica do treinador. Surpreendentemente, Parreira não chamou o meia Diego, (ex-Santos e hoje no Porto) e o meia Julio Baptista (Sevilha-ESP). O Brasil enfrenta a Venezuela no dia 9 de outubro, em Maracaibo. O jogo contra a Colômbia está marcado para o dia 13 de outubro, em Maceió. Veja a relação dos convocados Goleiros: Dida (Milan) Julio Cesar (Flamengo) Zagueiros: Juan (Bayer Leverkusen) Roque Jr (Bayer Leverksuen) Lúcio (Bayern de Munique) Luisão ( Benfica) Laterais: Cafu (Milan) Roberto Carlos (Real Madrid) Maicon (Monaco) Maxwell (Ajax) Meio-campistas: Zé Roberto (Bayern Munique) Gilberto Silva (Arsenal) Edmílson (Barcelona) Juninho Pernambucano (Lyon) Renato (Sevilha) Kaká (Milan) Alex (Fenerbahce) Edu (Arsenal) Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) Atacantes: Ronaldo (Real Madrid) Adriano (Inter de Milão) Luis Fabiano ( Porto)