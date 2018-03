Parreira divulga convocação às 14 horas O técnico Carlos Alberto Parreira passou a tarde desta segunda-feira reunido com seus auxiliares da seleção brasileira, a fim de definir a lista parcial que será divulgada nesta terça-feira, às 14 horas, dos convocados para a Copa das Confederações. Inicialmente, Parreira vai chamar os atletas em atividade no exterior. Na próxima semana, completará a relação com os que jogam no Brasil. Parreira concederá entrevista coletiva às 14 horas, no condomínio onde está localizada a sede da CBF, na Barra da Tijuca. Ele não vai relacionar os jogadores do Real Madrid, Roberto Carlos, Ronaldo e Flávio Conceição. O primeiro está suspenso pela Fifa para jogos da seleção. Mas não figuraria na lista porque o Real está disputando o título do Campeonato Espanhol. Também poupará o meia Gilberto Silva, do Arsenal, e deve fazer o mesmo com Cafu, da Roma, e Rivaldo, do Milan. Os três últimos têm um motivo para ficar fora da lista: estão sem férias há vários anos. Outro desfalque certo é o zagueiro Edmílson, do Lyon, que está contundido. Por estar disposto a dar um descanso a vários pentacampeões mundiais, Parreira deve anunciar algumas novidades.