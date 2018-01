Parreira divulga lista dos convocados O técnico Carlos Alberto Parreira convocou nesta segunda-feira a lista dos jogadores que vão enfrentar a Jamaica, no dia 12 de outubro. Com exceção do goleiro Júlio César, o treinador só chamou atletas que atuam no exterior. As novidades da lista são os meias Juninho Pernambucano (Lyon) e Juninho Paulista (Middlesbrough) e o atacante Denílson (Bétis). A data de apresentação é dia 7 para quem atua no País e 8 para os que jogam no exterior. Confira a lista dos 20 convocados: Goleiros - Júlio César (Flamengo) e Dida (Milan) Zagueiros - Edmílson (Lyon), Lúcio (Bayer Leverkusen) e Roque Júnior (Leeds United) Laterais: Belletti (Villarreal), Cafu (Milan), Júnior (Parma) e Roberto Carlos (Real Madrid) Meio-Campo: Emerson (Roma), Gilberto Silva (Arsenal), Juninho Paulista (Middlesbrough), Juninho Pernambucano (Lyon), Kaká (Milan), Zé Roberto (Bayern Munique), Rivaldo (Milan) e Ronaldinho Gáucho (Barcelona) Atacantes: Ronaldo (Real Madrid), Adriano (Parma) e Denílson (Bétis)