Parreira diz já ter definido os 23 jogadores para a Copa O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, disse nesta quinta-feira que não há mais dúvidas e que os 23 jogadores que vão representar o País na Copa do Mundo da Alemanha já foram escolhidos. O treinador, que até então afirmava ter algumas indefinições técnicas e médicas, revelou que a lista a ser divulgada na segunda-feira pela manhã está pronta. ?A lista está concluída e não tem dúvida alguma. Não vai ter surpresa, porque todo mundo conhece os 23 jogadores?, destacou Parreira. ?E é bom que seja assim porque mostra que nosso trabalho de 3 anos e meio não foi à toa.? Apesar de ter escolhido os atletas, Parreira não divulgou ou comentou sobre qualquer nome. Sempre que perguntado sobre o assunto, o treinador desconversou e dava uma resposta comentando o livro que lançou nesta quinta, em um shopping da Barra da Tijuca, na zona oeste. Em depoimento ao jornalista Ricardo Gonzalez, Parreira lançou o livro ?Formando equipes vencedoras?, editora BestSeller, que conta sua trajetória e as lições de liderança aprendidas ao longo de seus 40 anos de carreira. O evento reuniu colegas de profissão, como o técnico Antonio Lopes, ex-jogadores, como o atacante tetracampeão mundial Bebeto, além de fãs. ?Procurei sintetizar meu projeto e minhas diretrizes, ou seja, aquilo em que acredito e que, sem dúvida, me ajudou a realizar meu sonho - o ideal de um professor de Educação Física, como tantos outros, que chegou lá?, frisou o técnico da seleção.