Parreira diz que a zaga foi exuberante Na entrevista após o jogo, o técnico Carlos Alberto Parreira disse que a partida desta madrugada em Santiago foi a mais difícil das Eliminatórias, afirmou que o resultado foi justo e bom para o Brasil e insistiu em elogiar a dupla de zaga. E chegou a dizer que a atuação de Roque Júnior e Juan foi ?exuberante?. ?O jogo foi difícil como esperávamos. Talvez tenha sido o mais difícil das Eliminatórias. Eles atuaram com bastante velocidade, mas o gol deles só poderia ocorrer como ocorreu. Em uma bola parada, em um pênalti ou em uma falta. Foi uma pena que o nosso time não conseguiu manter mais a bola. Ainda assim, o resultado foi positivo. Somos líderes das Eliminatórias?, disse o treinador. Parreira voltou a defender seus zagueiros. Logo após o jogo contra a Argentina, quando os zagueiros não tiveram boa atuação, ele disse que a atuação do sistema defensivo havia sido o melhor do jogo. Depois, já em Santiago, admitiu que a zaga tinha problemas. Nesta madrugada, mesmo com as falhas de Roque Júnior, fez elogios exagerados. ?O Roque Júnior e o Juan tiveram uma atuação exuberante. O Chile estava atacando bastante com o Pizarro e o Navia e eles jogaram muito bem.? Parreira elogiou o espírito do time e disse que a garra brasileira livrou o time de uma derrota em Santiago. ?Eles entraram supermotivados para jogar contra o Brasil. Nossa preocupação foi entrar no ritmo de jogo. Se nosso time não tivesse mostrado espírito de luta, de briga, teríamos perdido aqui. Da outra vez foi assim, perdemos aqui?, disse o treinador, que afirmou ainda que o time não poderia ter descido mais ao ataque no segundo tempo. ?Nunca faltou ousadia. Agora, o que você não pode é ser kamikase.? Sobre atuações individuais, o treinador elogiou muito o meia Edu, que entrou no lugar de Zé Roberto, suspenso por dois cartões amarelos. ?O Edu foi muito bem. Segurou com o Edmílson a marcação, em um lugar do campo em que eles estavam pressionando muito, ele mostrou personalidade.? Sobre Ronaldo, disse que ele foi muito bem marcado e que, ainda assim, preocupou os zagueiros chilenos. ?Depois da atuação contra a Argentina, o Chile queria parar o Ronaldo. Eles só estavam falando nisso o tempo todo.? O técnico voltou a dizer que o time deve mudar muito para a Copa América. ?É uma pena que boa parte desse time não irá para lá.?