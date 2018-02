Parreira diz que Argentina é favorita Com a ausência dos principais jogadores para a disputa da Copa América, o Brasil transfere o favoritismo pela conquista do título para a Argentina. A avaliação é do técnico Carlos Alberto Parreira. Embora considere sua equipe muito boa tecnicamente, reconhece que o maior rival sul-americano leva vantagem por ter optado pelo time em atividade nas Eliminatórias do Mundial de 2006. "A Argentina é a favorita. Vai para o torneio com um time já formado, definido, experiente." Ele disse que a constatação, porém, não representa um eventual temor do Brasil pelo tradicional adversário. "Temos jogadores excepcionais no grupo, quase todos titulares absolutos em clubes de expressão." Parreira também destacou a seleção do México e a da Colômbia como outras forças na Copa América. Comentou que os colombianos melhoraram acentuadamente nos últimos jogos das Eliminatórias, após algumas mudanças na equipe. Sobre Chile, Costa Rica e Paraguai, que compõem o grupo do Brasil na competição, o treinador ainda precisa de informações mais precisas. Elas estão delegadas aos ´olheiros´ Jairo Leal e Jairo Santos. Como a maioria das equipes vai seguir para o Peru com alterações em relação às Eliminatórias, Parreira só poderá ter uma noção de como os adversários atuam com o decorrer das primeiras rodadas. O treinador prevê um grau de dificuldade grande na Copa América. Citou como exemplo o período curto de treinamentos e afirmou que a seleção, por isso, vai ter de "queimar etapas". Isso significa, em sua análise, que o Brasil precisará iniciar o torneio, dia 8, contra o Chile, apresentando um rendimento diferenciado nos aspectos tático e técnico. "Na parte física não há como fazer mágica. São dez dias de treinos, com atletas nas mais diversas condições." Outro obstáculo será a altitude da cidade de Arequipa, situada a 2.350 metros acima do nível do mar. O ideal, ele frisou, seria uma adaptação de três semanas no local. Com todas as adversidades, ele espera que a seleção apresente um ritmo mais forte no terceiro jogo, com o Paraguai. Mais uma vez, Parreira lamentou a impossibilidade de realização de pelo menos um amistoso antes da estréia. O técnico disse ainda que a Copa América tem repercussão internacional, mas é diferente em vários pontos da Eurocopa. O principal deles no que diz respeito à expectativa por confrontos pouco freqüentes entre as seleções européias. "O Brasil jogou com Chile e Paraguai recentemente (pelas Eliminatórias) e vai voltar a enfrentá-los daqui a duas semanas." Depois de fotografar as montanhas ao redor da Granja Comary, num intervalo do treino da manhã, Parreira falou sobre o aniversário de dois anos da conquista do pentacampeonato mundial. Disse que a hegemonia do futebol brasileiro vai perdurar por pelo menos 20 anos. "Antes de outros atingirem cinco títulos, com certeza já devemos ter alcançado o hexa ou o hepta."