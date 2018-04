Parreira diz que Copa das Confederações animará África

Os sul-africanos ainda precisam se animar com a Copa do Mundo de 2010, que será realizada no país, mas a disputa da Copa das Confederações em 2009 com grandes equipes será o incentivo que falta para a torcida, disse o técnico Carlos Alberto Parreira. O brasileiro, técnico da seleção africana, afirmou que a presença de grandes times como Itália e Brasil no torneio 12 meses antes do Mundial terá o mesmo efeito do Mundial do ano passado, na Alemanha. "Vi a mesma coisa na Alemanha quando joguei lá com o Brasil dois anos antes de eles receberem a Copa de 2006", disse Parreira nesta sexta-feira. "Mas quando tivermos a Copa das Confederações, vamos começar a ver a animação. O ânimo vai ser acesso quando Brasil, Itália e o próximo campeão europeu vier participar do torneio", acrescentou. Parreira, que deixou a seleção brasileira após a derrota para a França nas quartas-de-final da Copa da Alemanha, aceitou o desafio de treinar o time da casa na primeira edição de um Mundial da Fifa a ser realizado na África.