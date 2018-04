Parreira diz que Neymar está cansado e quer sair do Brasil

SÃO PAULO - O coordenador técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, afirmou nesta segunda-feira, na Espanha, que Neymar quer trocar o futebol brasileiro pelo europeu. Em entrevista a rádio Cope, da Espanha, o técnico do tetra abriu o jogo: "Ele falou com seus amigos e lhes disse que está cansado, que quer sair do País".

O estafe de Neymar está em negociações adiantadas com o Barcelona e o atacante pode ir para o futebol espanhol ainda nesta janela de transferências.

Parreira, mais uma vez, se mostrou favorável à ida do craque santista para a Europa. "Isso será bom para sua carreira e vida pessoal, que no Brasil está muito atribulada. Neymar tem um futuro muito, muito grande, e acredito que ele terá sucesso.''

Acompanhado de Felipão, o coordenador técnico da seleção esteve no Camp Nou para assistir à vitória do Barcelona sobre o Valladolid, por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol. Questionado sobre a comparação entre Neymar e Messi, Parreira declarou: "Messi é indiscutivelmente o melhor do mundo. Nada se compara a Messi neste momento".

O desejo do craque santista pode pesar na negociação, que deve se encerrar nesta quarta-feira. Entretanto, após a perda do título paulista para o Corinthians, Neymar afirmou que a final não foi a sua última partida pelo Santos.