Parreira diz que Nilmar pode ir à Copa O treinador da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, revelou, nesta terça-feira, que o centroavante Nilmar, do Corinthians, ainda tem chances de integrar o grupo de 23 jogadores que disputará a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Durante uma entrevista coletiva, após a divulgação dos indicados à seleção do Campeonato Brasileiro, Parreira disse que o corintiano disputa uma vaga com Fred, ex-Cruzeiro e atualmente no Lyon, da França. ?A Copa do Mundo está muito próximo e muita coisa pode mudar até lá. As chances do Fred e do Nilmar aumentaram consideravelmente com a contusão do Ricardo Oliveira?, contou o treinador. O atacante do Betis, da Espanha, sofreu uma lesão grave no joelho, há cerca de 20 dias, num jogo de sua equipe pela Liga dos Campeões da Europa, foi operado recentemente e só voltará a jogar daqui seis meses. Um dos maiores defensores de Nilmar está na própria comissão técnica da seleção. O coordenador-técnico Zagallo admira seu futebol, desde que foi contratado pelo Corinthians, no final de julho, e disse, uma semana atrás, que votou nele na disputa pelo melhor jogador do Brasileirão.