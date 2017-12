Parreira diz que resultado foi excepcional e blinda Ronaldo Carlos Alberto Parreira aprovou a estréia brasileira na Copa do Mundo da Alemanha. Apesar das dificuldades que o time encontrou para vencer a Croácia por 1 a 0, o treinador considerou o resultado "excepcional". "Em Copa do Mundo é fundamental ter vitória no primeiro jogo. O resultado foi excepcional, mas a perfomance vai melhorar com o passar dos jogos. Não tenho a menor dúvida disso. O ritmo máximo deve vir ao longo da competição", avaliou Parreira na entrevista coletiva após a partida. O treinador também fez questão de poupar das críticas o atacante Ronaldo, que foi substituído no segundo tempo por Robinho. Parreira admitiu que o time melhorou com a alteração, mas, prevendo maiores questionamentos sobre a presença do camisa 9 na equipe, já adiantou que ele será titular no jogo contra a Austrália, no domingo. "Ele está escalado, precisa ganhar ritmo. É um jogador decisivo e importante." Parreira também projetou o jogo contra os australianos, que considera decisivo para a seleção brasileira. "O vencedor estará nas oitavas-de-final, e esse é o nosso objetivo. O time deles é fisicamente muito forte. Tem três ou quatro jogadores que sabem jogar futebol." Brasil e Austrália enfrentam-se às 13 horas de domingo - pelo horário de Brasília -, no Allianz Arena, em Munique.