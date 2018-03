Parreira diz ter encontrado seleção ideal Uma nova convocação da seleção brasileira está marcada para quarta-feira, já incluindo o nome de Ronaldo e de mais 21 atletas para os dois amistosos da equipe em maio, contra a França, dia 20, e a Catalunha, dia 25. A comissão técnica estuda a possibilidade de anunciar uma lista única para as duas partidas e os dois compromissos seguintes, pelas Eliminatórias do Mundial de 2006, com Argentina e Chile, adversários do Brasil nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente. No desembarque de Carlos Alberto Parreira, nesta sexta-feira, no Rio, o assunto em pauta ainda era o desempenho da seleção na vitória por 4 a 1 sobre a Hungria, quarta-feira, em Budapeste. O treinador afirmou que em nenhum momento se preocupou com o resultado do amistoso. ?Importante é a seqüência do trabalho.? Ele deixou escapar que Brasil e Itália devem disputar amistoso ainda este ano e que um jogo com a Alemanha pode ser realizado em breve. Parreira elogiou novamente Luís Fabiano e, diante da insistência de um repórter, que lhe perguntava sobre a possibilidade de escalar Ronaldo e o atacante do São Paulo juntos, saiu-se de forma elegante. ?No futebol, tudo é possível. Menos escalar 12 ou 13 atletas.? Sobre o time para enfrentar a Argentina, voltou a dizer que deve manter o que iniciou a partida com a Hungria ? somente com uma mudança, a entrada de Ronaldo na vaga de Luís Fabiano.