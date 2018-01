Parreira é alvo de humorístico local É impressionante como os argentinos gostam de debochar dos brasileiros. Desde a chegada da delegação a Buenos Aires, na noite de domingo, alguém inventa alguma brincadeira para provocar a seleção pentacampeã do mundo. O escolhido número 1 pelos anfitriões foi Carlos Alberto Parreira, que, na terça-feira, teria bebido água na qual Carlitos Tevez havia cuspido. O ´show´ foi montado por um programa humorístico da Argentina, que deve ser exibido nesta quinta. Na segunda-feira, os humoristas levaram um galão de água ao treino da equipe do técnico José Pekerman e pediram que Tevez e alguns jogadores cuspissem nele. Esse mesmo galão foi com os artistas para a concentração do Brasil, onde Parreira deu coletiva no início da tarde de terça-feira. Após a entrevista, solicitaram ao treinador que tomasse o líquido, colocado num copo, para provar que não tem nenhum problema com a água argentina. O comandante brasileiro, então, levou o copo à boca e bebeu o conteúdo, posando para as câmeras. "Essa água não está muito boa", disse. A notícia de que o galão havia sido ´batizado´ por Tevez e seus colegas foi publicada na edição de quarta do jornal Clarín. Se realmente os argentinos deram um galão de água suja para que Parreira experimentasse, a brincadeira, então, foi de péssimo gosto. Muita gente, no entanto, aposta que os responsáveis pelo programa trocaram a água do galão e lhe ofereceram uma limpa. A fita, então, seria editada a fim de que os telespectadores imaginem que Parreira tomou a água na qual Tevez cuspiu. Os produtores da atração não se manifestaram sobre o tema nesta quarta. Na segunda-feira, havia várias garrafas da água Villavicencio sobre a mesa de Parreira, durante entrevista coletiva. O treinador fez questão de deixá-las lá para mostrar que não tinha medo de que os anfitriões colocassem alguma substância no líquido. A polêmica em relação à água argentina voltou à tona no início do ano, quando Maradona declarou que, em 1990, durante confronto entre Brasil e Argentina, pela Copa do Mundo, na Itália, sua seleção ofereceu "água batizada" para que o lateral Branco bebesse. O jogador brasileiro passou mal depois de tê-la tomado e sua equipe perdeu por 1 a 0.