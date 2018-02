Parreira e comissão definem a preparação para a Copa A comissão técnica da seleção brasileira se reuniu nesta segunda-feira para elaborar o planejamento da equipe à Copa do Mundo da Alemanha. No encontro ficou estabelecido que o time viajará no dia 21 de maio para a Suíça, onde realizará a preparação - em um total de 20 treinamentos - além dos dois amistosos com equipes ou seleções consideradas pequenas, como Nova Zelândia ou Islândia. ?Durante nossa preparação faremos dois jogos. Mas, já avisei ao Marco Antônio (Teixeira, secretário Geral da CBF) que não quero times fortes, seleções de ponta. Vamos deixar as pedreiras para a Copa do Mundo?, disse o técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira. As partidas não deverão ocorrer na Suíça, mas em lugares próximos, como Liechtenstein. ?Já surgiram nomes como a Nova Zelândia, a Islândia, mas não tem nada certo! Foram só suposições.? O técnico da seleção ainda ressaltou que fará uma blindagem ?positiva? na equipe. Destacou que vencer na Europa fora do campo será tão importante quanto vencer dentro, principalmente, ?porque todos já consideram o Brasil hexacampeão?. E o favoritismo em excesso atribuído à seleção é o tema que tem deixado Parreira mais preocupado. Por isso, o treinador sempre que pode tem abordado o assunto com os jogadores, mesmo em conversas informais. Tirar este pensamento da cabeça dos atletas e fazer com que eles joguem com espírito coletivo é o atual objetivo do técnico. Outro ponto discutido na reunião foi a realização dos exames médicos nos jogadores. O médico José Luiz Runco contou que, como os nomes escolhidos deverão ser quase todos da Europa, toda avaliação clínica será feita no exterior. Por enquanto, o profissional tem acompanhado os atletas e solicitado que façam uma prevenção contra contusões. ?A recomendação a todos os jogadores é a de que eles façam um fortalecimento e alongamento para equilibrar a musculatura?, explicou Runco. ?Até mesmo jogadores como o Ronaldo (do Real Madrid), que voltou de contusão recentemente. Mas, no momento não há preocupação especial com nenhum atleta.?