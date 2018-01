Parreira e Eurico representam opostos Todo jornalista sabe como o trabalho fica difícil quando precisa escrever uma reportagem e não consegue falar com a figura principal da história, muitas vezes porque ela não dá importância ao trabalho do profissional ou ao interesse do leitor, ouvinte ou espectador. Por outro lado, todo repórter sabe o valor daqueles que encontram alguns minutos para esclarecer uma dúvida ou dar uma opinião sobre um tema, melhorando a qualidade do material a ser divulgado. Este ano, o Estado pediu aos jornalistas que também apontassem um atleta, um treinador e um dirigente considerados como referência positiva e negativa no relacionamento com a imprensa. Leia mais no Estadão