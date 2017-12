Parreira e Lula em nova polêmica O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, envolveram-se em nova polêmica nesta sexta-feira, após outro comentário de Lula sobre futebol. Em discurso no 23º Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex), no Rio, o presidente disse que o Brasil tem que "partir para cima, não como fez contra o Uruguai, com mais garra". Ele comentava o desempenho da política de comércio exterior do País quando fez a alusão ao recente jogo da seleção, no empate por 3 a 3 com os uruguaios. Após o discurso, os jornalistas perguntaram ao presidente se a declaração não poderia desagradar ao técnico Carlos Alberto Parreira. "Se a gente não tiver o direito de avaliar o time da gente, vai avaliar quem?", devolveu Lula, descontraído, pouco antes de deixar o Hotel Glória, local do encontro. Minutos depois, Parreira, por telefone, comentava as novas declarações de Lula. "Ele tem todo o direito de fazer comentários sobre o time, assim como todo torcedor. Mas a visão é distorcida. O Brasil nunca foi tão ofensivo contra o Uruguai. O problema é que só se analisa o resultado. Poderíamos ter aplicado naquele jogo a maior goleada das Eliminatórias." No dia 17 de novembro, Lula comentara informalmente no Palácio do Itamaraty, em Brasília, que a seleção dera um vexame no empate com o Peru por 1 a 1, partida disputada antes do confronto com o Uruguai. Lula aguardava entre jornalistas e cinegrafistas a chegada do presidente da República Dominicana e não sabia que o som estava sendo gravado. Na oportunidade, Parreira demonstrou contrariedade e deu uma resposta irritada. "Eu não vou analisar o ministério. Cada macaco no seu galho." Nesta sexta-feira, Parreira estendeu-se mais um pouco. Disse ainda que seu time sempre vai ser equilibrado, da defesa ao ataque, e que é assim que vai tentar um novo título mundial. "Como torcedor, tem a opinião dele, é perfeitamente normal." Logo em seguida, o técnico se recusou a analisar os primeiros meses do governo Lula. "Não vou falar de política porque não entendo nada de política." Perguntado sobre uma situação inversa, ou seja, se considerava que o presidente era conhecedor de futebol, reagiu com objetividade. "Torcedor não precisa entender. Reage com emoção."