Parreira e Zagallo felizes por Felipão Na entrada do vestiário da seleção brasileira, na concentração da Granja Comary, o técnico Carlos Alberto Parreira e o coordenador Zagallo assistiram aos últimos 25 minutos do jogo que classificou Portugal à final da Eurocopa. E eles comemoraram com aplausos a vitória da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari. "Pelo pouco que vi, Portugal mereceu vencer. A Holanda não apresentou poder de reação", comentou Parreira, que não viu mérito nenhum no gol dos holandeses. "Portugal procurou mais o gol e isso fez a diferença." O treinador disse que a presença da seleção portuguesa na final da Eurocopa vai ser benéfica para que o continente europeu valorize mais os técnicos de futebol do Brasil. Para Zagallo, os brasileiros têm a obrigação de torcer por Portugal na final do torneio. "Por razões óbvias dos laços de amizade entre os dois países e pelo Luiz Felipe Scolari." Zagallo disse que considerava a França a favorita para o título, antes do início da competição. Depois, com as primeiras rodadas, passou a admirar o futebol apresentado pela República Tcheca. "Mas Portugal deu a volta por cima e tem todas as condições de obter a conquista." Zagallo ressaltou o poder de recuperação do time dirigido por Scolari. "Não é fácil começar um torneio dessa importância perdendo, em casa. Ficou com a obrigação de vencer tudo depois e vem conseguindo, com todos os méritos."