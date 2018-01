Parreira e Zagallo: mais reuniões O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, e o coordenador técnico Zagallo se reuniram nesta quarta-feira com o médico da equipe José Luiz Runco para dar seqüência ao planejamento do amistoso contra a China, no dia 12 de fevereiro, além das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, com início previsto para setembro. "A nossa principal preocupação será a de escolher a melhor estratégia para evitar que a altitude interfira no desempenho dos jogadores, quando atuarmos pelas eliminatórias", explicou Runco. "Ainda acredito que hoje a melhor tática é a de chegar no local momentos antes das partidas, mas vamos ver ser existe outra." Runco lembrou que, apesar de adotado a estratégia durante as eliminatórias para a Copa do Mundo da Coréia e Japão, em 2002, a seleção não obteve sucesso. Foi derrotada pela Bolívia e Equador. Sobre o amistoso contra a China, o médico da seleção se mostrou tranqüilo. Afirmou que todo o planejamento está adiantado e dificilmente ocorrerá problemas.