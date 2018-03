Parreira e Zagallo minimizam empate O técnico Carlos Alberto Parreira e o coordenador da seleção, Zagallo, desembarcaram esta manhã no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, minimizando o empate do Brasil com o México, na quarta-feira, em Guadalajara. De acordo com Parreira, o importante ?nesta fase de armação da equipe para as eliminatórias do Mundial 2006? é observar os jogadores para ?tirar conclusões?. ?Não se pode exigir de uma equipe que se apresenta na véspera do jogo, com o fuso horário todo trocado?, disse o técnico. Zagallo chegou a se emocionar quando lembrou do incidente no Aeroporto de Los Angeles, no momento em que foi revistado pela polícia americana e encostado na parede. ?Fui destratado, foi um desrespeito?, disse. O constrangimento ocorreu na primeira etapa da viagem para o México.