Parreira e Zagallo viajam para a Europa O meia Fábio Rochemback, do Sporting, foi convocado hoje para substituir o volante Emerson, da Roma, que está com uma contusão no ombro direito e não poderá atuar no amistoso da seleção contra a Irlanda, no dia 18, em Dublin. De acordo com o fax enviado pela equipe italiana para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e assinado pelo médico Mário Brozzi, o atleta "se encontra em período de recuperação". O local lesionado é o mesmo que o impediu de disputar a Copa do Mundo de 2002, na Coréia e Japão. Viagem - O corte de Emerson e a convocação de Rochemback foi feita por telefone, pelo técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, que não foi hoje à CBF. Ele e o coordenador-técnico Zagallo se prepararam para a viagem, prevista para às 23h40, rumo à Europa, onde assistirão a várias partidas dos campeonatos alemão, francês, inglês e italiano. Os dois vão se encontrar com a delegação brasileira, em Dublin, no dia 15. No total, a comissão técnica da seleção brasileira estará presente a cinco jogos: Wolfsburg x Borussia Dortmund (sábado); Roma x Juventus (domingo); Arsenal x Suthampton (dia 10), Manchester United x Middlesbrough (dia 11); e Auxerre x Olympique Lyonnais (dia 14).