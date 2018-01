Parreira elege seu novo Mauro Silva O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, se mostrou otimista quanto a sua reestréia na equipe, no empate sem gols, contra a China, ao desembarcar hoje no Aeroporto Internacional Tom Jobim. O treinador recebeu bem as críticas feitas ao mal desempenho da equipe, mas voltou a usar como justificativa o cansaço e a falta de treinos. Ressaltou a possibilidade de fazer observações sobre os jogadores. O volante Gilberto Silva, do Arsenal, por exemplo, foi eleito por Parreira o novo "Mauro Silva" (La Coruña). Durante a campanha do tetracampeonato, em 1994, o jogador do time espanhol foi um dos principais homens de confiança do treinador. "É sempre bom receber elogios. Ele (Parreira) me pediu para fazer a cobertura dos zagueiros, já que agora só atuamos com dois marcadores. Lógico que não vou ficar preso e também terei liberdade para sair quando perceber uma oportunidade", contou, por telefone, Gilberto Silva. "Não atuo nesta função há muito tempo, mas não senti dificuldades. Procurei fazer o melhor." Outros que ganharam elogios de Parreira foram os zagueiros Anderson Polga, do Grêmio, e Luisão, do Cruzeiro. De acordo com o treinador, se ambos não tivessem tido uma boa atuação, a seleção teria perdido o amistoso. Ele lembrou, por exemplo, que os dois atletas chegaram à China somente no final da tarde de terça-feira e, mesmo assim, conseguiram ter uma boa atuação. Parreira ainda destacou o desempenho do meia Zé Roberto, do Real Madrid, com quem teve a oportunidade de trabalhar pela primeira vez. Afirmou que o jogador cumpriu seu papel de "encostar" nos atacantes. No ataque, o técnico da seleção tirou uma de suas principais conclusões. "Com o Ronaldo (Real Madrid), na frente, já sei que tenho uma referência", disse o treinador. "Quando ele saiu, por causa de uma contusão, o time ficou sem um referencial, apesar de o Amoroso (Borussia Dortmund) ter entrado e se movimentado bem." Sobre o lateral-direito Cafu, da Roma, e o meia Rivaldo, do Milan, Parreira explicou que não realizou nenhuma conversa especial sobre a intenção de eles permanecerem na equipe. De acordo com o técnico, ambos mostraram entusiasmo e vontade por atuar no time. Contra Portugal, Parreira assegurou que vai manter a base dos convocados para o amistoso contra a China. Frisou que espera um desempenho melhor da seleção, porque os portugueses irão dar mais espaços para os jogadores brasileiros. Sobre o técnico de Portugal, o brasileiro Luiz Felipe Scolari, uma brincadeira: "Torço para que ele se saia bem, mas depois da partida contra o Brasil", divertiu-se. A convocação do atletas que atuam por clubes estrangeiros, para o amistoso do dia 29, a ser realizado na cidade do Porto, está prevista para o dia 11 de março.