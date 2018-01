Parreira elogia determinação da seleção O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, não escondeu sua satisfação pela vitória de 3 a 2 sobre a Alemanha, neste sábado, e a classificação para a final da Copa das Confederações. O treinador viu evolução no futebol da equipe: ?O resultado foi bom, ainda mais contra a Alemanha, descansada, bem preparada, que teve o apoio de sua torcida. O Brasil pôde mostrar seu poderio, não desanimou em nenhum momento e como preparação foi ótimo?, analisou. Parreira explicou que substituiu Maicon por Cicinho no segundo tempo ?porque queria dar mas força ao ataque??. E, segundo ele, a modificação deu resultado?. ?Tínhamos os seguintes objetivos quando viajamos para cá: aproveitar para enfrentarmos as situações de Copa do Mundo, como conhecermos cidades, campos, hotéis, viagens. E também observar jogadores. O Maicon, por exemplo, ainda não tinha jogado. E o Cicinho não teria condições de jogar no mesmo ritmo característico dele nos 90 minutos?, disse Parreira. Quanto ao outro finalista da Copa das Confederações, Parreira destacou que o México poderá complicar a vida da Argentina ?se repetir o desempenho apresentado contra o Brasil?. Mas jogadores como Adriano, autor de dois gols e destaque na partida, deu a entender que espera a Argentina na final. ?Vamos precisar ter mais atenção na próxima partida. Mas a seleção brasileira mostrou que tem capacidade para se sair bem?, disse Adriano.