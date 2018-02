Parreira elogia Edu e Luís Fabiano Edu e Luís Fabiano terão vida longa na Seleção Brasileira. O técnico Carlos Alberto Parreira elogiou os dois no balanço que fez dos três jogos amistosos (Hungria, França e Catalunha) e contra Argentina e Chile pelas Eliminatórias. Juan também cresceu na cotação da comissão técnica depois da atuação na partida de domingo diante dos chilenos. Os três estarão na lista dos 23 jogadores convocados, que serão anunciados por Parreira quarta-feira, para a Copa América. "O Edu mostrou muita disciplina, aplicação. Ajudou muito o Edmílson na marcação contra o Chile, saiu para o jogo e em certos momentos da partida foi do outro lado (direito) colaborar também com o Juninho. Foi uma atuação exemplar, muito feliz", comentou o treinador. Edu substituiu Zé Roberto, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Parreira disse que vinha observando o Edu há pelo menos três meses. E percebeu que o ex-volante do Corinthians, hoje no Arsenal, seria a melhor opção para a vaga de Zé Roberto. "Ganhamos um grande jogador. O Edu tem tudo para vir a ser titular." Luís Fabiano também chamou a atenção do treinador da Seleção Brasileira. Contra a Argentina, o técnico destacou a função tática que o atacante exerceu ao abrir a marcação dos argentinos para Ronaldinho transitar livre. E contra os chilenos, na avaliação do técnico, o artilheiro fez tudo certo. "O Luís foi muito bem. Marcou o gol que lhe dá mais confiança para se firmar na Seleção. Segurou bem os zagueiros e se aproximou mais do Ronaldo. Não tenho nada a destacar de negativo na sua atuação, só a elogiar." O atacante do São Paulo disse que se sentiu mais à vontade no jogo contra os chilenos. E prometeu não sair mais do time. "Tive uma melhora muito grande, participei mais da partida. No meio de tantas feras, ser elogiado pelo professor é muito bom. No geral, tive uma boa participação. Marquei o gol que foi o meu cartão de visitas. Ninguém me conhecia, agora me conhecem. Quero ir mais longe." Juan, zagueiro que a torcida não tem muitas referências, recebeu as melhores considerações de Carlos Alberto Parreira. Contra a Argentina, o zagueiro, ex-Flamengo e hoje no Bayer Leverkusen, havia sido muito criticado. O técnico chegou a colocar em dúvida a sua participação na partida em Santiago. Escalou e não se arrependeu. "O Juan e o Roque Júnior foram muito cobrados, criticados, sem razão. Os dois tiveram boas atuações. Contra o Chile, se destacaram também. O Juan mostrou porque está na Seleção Brasileira." Discreto, voz sempre muito baixa, Juan comentou que sua atuação deixou o técnico no mínimo com uma dúvida para resolver na zaga. "Acho que fui bem. Minha atuação serviu pelo menos para colocar uma pulga atrás da orelha do nosso treinador." O zagueiro deixou claro que não admite trocar a Seleção, que irá ao Peru disputar a Copa América - de 6 a 25 de julho - pelas férias. "Férias, eu? Sou muito novo para estar cansado. Quero defender o Brasil na Copa América." Parreira não tem dúvida em relação aos zagueiros para o futuro da Seleção nas Eliminatórias e na Copa América. Os cinco pela ordem da sua preferência: Roque Júnior, Lúcio, Juan, Luisão e Cris.