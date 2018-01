Parreira elogia Marcelinho e Gil O técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira e seu coordenador técnico, Zagallo, saíram satisfeitos do Estádio de São Januário, com as atuações de Corinthians e Vasco, nesta quarta-feira à noite pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Para ambos, os destaques da partida foram o meia Marcelinho Carioca, no primeiro tempo, o goleiro Doni, e o atacante Gil. "Foi um jogo bom com dois tempos distintos", disse Parreira, que deixou o estádio aos 35 minutos do segundo tempo. "O Vasco poderia ter definido a partida no primeiro tempo mas bobeou". De acordo com Parreira, o Corinthians voltou melhor para o segundo tempo, conseguiu se organizar em campo, armando jogadas velozes, não dando mais espaços para os contra ataques vascaínos. O treinador ainda destacou as "importantes" defesas de Doni e as jogadas de Gil. Sobre as semelhanças do atual time do Corinthians em comparação com o timão treinado por ele, até o ano passado, Parreira lembrou que Geninho manteve o seu esquema, com quatro zagueiros. "O Geninho gosta de montar times com três zagueiros. Se ele continuou com a formação de quatro jogadores, é sinal que alguma coisa que eu fiz foi boa".