Parreira elogia Marcos e Kaká O zagueiro Luisão, do Cruzeiro, foi a surpresa do técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, que nesta terça-feira completou a lista de 22 jogadores para o amistoso contra a China, dia 12, em Guangzhou. Além dele, o goleiro Júlio César, do Flamengo, e o meia Kléberson, do Atlético-PR, foram convocados. A opção por Luisão contou com o apoio de dois ?padrinhos": o técnico da seleção sub-23, Ricardo Gomes, com quem o atleta esteve durante a disputa do Torneio Internacional do Catar, em janeiro, e o coordenador-técnico Zagallo. Em novembro, o ?Velho Lobo" convocou Luisão para o seu amistoso de despedida do cargo de técnico, contra a Coréia do Sul. Na ocasião, ele herdou a vaga de Juan, do Bayer Leverkussen, contundido. O comportamento do atleta do Cruzeiro nessas ocasiões lhe deu a vaga, desbancando os favoritos Anderson Polga, do Grêmio, e Fábio Luciano, do Corinthians. ?Já observei o Luisão, por diversas vezes. Ele tem presença em campo, na marcação e além de boa estatura. Acho que foi uma boa aposta", disse Parreira. Sobre Júlio César, o treinador aproveitou para exaltar as participações do goleiro em todas as divisões de base da seleção. ?É uma oportunidade de observação visando um futuro imediato." Questionado sobre a convocação de Kléberson, que não atua desde novembro de 2002, Parreira destacou o entrosamento com o volante Gilberto Silva, do Arsenal, durante a Copa do Mundo de 2002. Lembrou que, apesar do longo período de inatividade, o atleta renovou contrato com o Atlético-PR, vem treinando e foi escalado para o clássico de sábado, contra o Coritiba, pelo Campeonato Paranaense. Quanto aos esquecidos e favoritos às vagas, o goleiro Marcos, do Palmeiras, o meia Ricardinho, do São Paulo, além dos zagueiros Anderson Polga e Fábio Luciano, Parreira frisou o fato de o amistoso ser uma data Fifa, o que o direcionou para a convocação de vários jogadores ?estrangeiros". Por isso, o número de atletas de clubes do Brasil foi reduzido. ?Não tenho dúvida de que o Marcos poderá ser o titular do gol da seleção. No futuro, será convocado." Sobre o meia Kaká, novamente elogios. Parreira, no entanto, explicou que o atleta passou um longo período com a seleção sub-23, no Catar, e não teve férias. Não se manifestou sobre o pedido do São Paulo para as liberações de Kaká e Ricardinho. ?Tenho a maior admiração pelo Kaká. Há dois anos já dizia que iria brilhar na seleção", afirmou Parreira. ?Até por informações, sei que ele é fominha, e não deve estar contente por estar de fora. Mas não podemos esquecer a importância de os clubes se beneficiarem da qualidade de seus atletas. Precisarei olhar com atenção os casos de Santos, Corinthians e Grêmio." Outro empecilho para os jogadores que atuam por clubes brasileiros foi o fato de somente chegarem a Guangzhou na terça-feira à noite. Com isso, os três atletas não vão participar de nenhum dos dois treinos da seleção. A comissão técnica embarca no sábado à noite. No domingo é a vez de Júlio César, Luisão e Kléberson. Os estrangeiros viajarão também no domingo, saindo de Frankfurt, na Alemanha, e chegam ao local da partida na segunda-feira à tarde. O confronto com os chineses está marcado para às 9h45, horário de Brasília. Encontro - Parreira e Zagallo se encontraram nesta terça-feira com Ricardo Gomes e o técnico da seleção brasileira sub-20, Valinhos. Os treinadores conversaram sobre o aproveitamento de jogadores pelas três seleções. Um dos assuntos foi o meia Robinho e o atacante Diego, ambos do Santos. Valinhos deixou claro sua intenção de convocar os jogadores santistas para o Mundial da categoria, previsto para março. ?Vou chamá-los e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e o Santos que se entendam." Os 22 jogadores convocados por Parreira foram: Dida (Milan), Júlio César (Flamengo), Cafu (Roma), Belletti (Villareal), Roberto Carlos (Real Madrid), Junior (Parma), Juan (Bayer Leverkusen), Edmilson (Lyon-FRA), Luisão (Cruzeiro), Roque Junior (Milan), Emerson (Roma), Zé Roberto (Bayern de Munique), Juninho Pernambucano (Lyon), Flávio Conceição (Real Madrid), Gilberto Silva (Arsenal), Kléberson (Atlético-PR), Denílson (Bétis), Adriano (Parma), Amoroso (Borussia), Rivaldo (Milan), Ronaldinho Gaúcho (PSG) e Ronaldo (Real Madrid).