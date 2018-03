Parreira elogia nova safra de atacantes O técnico Carlos Alberto Parreira elogiou neste sábado a safra de atacantes do Brasil e chegou a citar quatro nomes de jogadores convocáveis para a seleção, sem afirmar, no entanto, se algum deles poderia ser relacionado já para a Copa das Confederações, em junho, na França. "Liedson, Luís Fabiano, Deivid e Ricardo Oliveira vêm se destacando e não seria nenhuma surpresa se fossem convocados." Parreira acompanhou com o coordenador-técnico da seleção, Zagallo, a final do IX Campeonato Infantil de Favelas do Rio, no campo da Portuguesa carioca, na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Pouco depois de chegar ao estádio, foi ovacionado por um grupo de crianças: "Parreira, cadê você? Eu vim aqui só para te ver", gritavam os meninos, deixando o treinador encabulado. "Não me considero famoso nem ídolo. É muito estranho ouvir isso, não me sinto à vontade", disse. A equipe de Vila Isabel venceu por 1 a 0 a do Parque da Maré e ganhou o título. Depois, campeões e vices receberam o cumprimento de Parreira e Zagallo, na festa de entrega de medalhas e troféus. "É emocionante ver a alegria e a emoção dessas crianças; o futebol é um instrumento de congregação", observou o treinador, que terça-feira convoca no Rio os atletas que atuam no exterior para a Copa das Confederações. O grupo de convocados do exterior será minoritário. A escolha de atletas em atividade no Brasil está prevista para a próxima semana. Clubes com compromissos na Copa do Brasil e Libertadores não vão ceder jogadores. Dessa forma, o Flamengo, de Júlio César e Athirson, e o Cruzeiro, de Luisão, Alex e Deivid, não devem ter representantes na Copa das Confederações. A tendência é que o mesmo ocorra com Santos e Grêmio. A ausência dos principais jogadores no exterior também é certa. Roberto Carlos não viria mesmo por estar suspenso. Como o Real Madrid está bem cotado para conquistar o título do Campeonato Espanhol e haverá conflito de datas entre as competições, Ronaldo e Flávio Conceição também ficarão fora. O mesmo deve se dar com Gilberto Silva, por exemplo, sem férias há vários anos e que já ganhou a solidariedade de Parreira, apesar do Arsenal ter encerrado sua temporada. As próximas rodadas do Campeonato Brasileiro definirão o complemento da relação. Parreira já avisou que os convocados para o torneio na França não participarão da Copa Ouro, nos Estados Unidos e México, em julho. Esta competição acolherá somente atletas da seleção Sub-23, dirigida por Ricardo Gomes.