Parreira elogia o versátil Gustavo Nery O corte de Gilberto, por contusão, abriu ainda mais o caminho de Gustavo Nery na seleção brasileira. A tendência era a de que houvesse uma disputa acirrada de vaga na lateral-esquerda. Mas o técnico Carlos Alberto Parreira, mesmo após a chegada de Adriano, do Coritiba, convocado para substituir Gilberto, já deixou clara a intenção de dar a titularidade ao ex-jogador do São Paulo, já negociado para o Werder Bremen, da Alemanha. E Parreira o elogiou durante entrevista coletiva. "Ele é o maior exemplo de versatilidade na seleção. Já o vi atuando como quarto-zagueiro, lateral, ala e meia", disse o técnico, ressaltando depois que o futebol também valoriza o ´grande´ especialista. Gustavo Nery dividiu nesta terça-feira com Diego a atenção do público feminino que assiste aos treinos atrás de um alambrado da Granja Comary. Ele não respondia às solicitações das admiradoras. Parecia concentrado no treino. Pouco antes, disse que não se considera titular da equipe. "Tenho de fazer aqui o mesmo que realizei no São Paulo. E os frutos vão surgindo naturalmente." Gustavo Nery esteve na seleção durante a Copa das Confederações de 2001, mas foi reserva de Léo, do Santos. "Nunca iniciei uma partida pela seleção. Se for titular na Copa América, estarei dando um salto na minha carreira." Ele já esteve na cidade peruana de Arequipa, com o São Paulo, e criticou o gramado do Estádio Nacional de San Agustin, local dos três primeiros jogos do Brasil na competição. "Vai ser um obstáculo a mais." Alimentação - Dezenas de potes de goiabada, centenas de latinhas de guaraná, 60 quilos de feijão e 60 quilos de farinha. A bagagem da seleção brasileira vai estar mais pesada no vôo fretado que seguirá quinta-feira à noite do Rio para Arequipa, no Peru. Os cuidados são de praxe e fazem parte de orientação da comissão técnica. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também vai providenciar a viagem de um cozinheiro, com domínio da língua espanhola, junto com a delegação. De acordo com o médico Rodrigo Lasmar, os atletas vão ter de estar atentos para não correr risco de desidratação. A ordem é beber água várias vezes ao dia, durante a permanência em Arequipa, cidade localizada 2.350 metros acima do nível do mar.