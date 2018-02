Parreira em xeque nas Confederações O Brasil vai disputar a Copa das Confederações, entre os dias 18 e 29 de junho, sem dois de seus principais jogadores: o artilheiro Ronaldo e o lateral-esquerdo Roberto Carlos, ambos do Real Madrid. Durante o desembarque no Aeroporto Tom Jobim, nesta segunda-feira, pela primeira vez, o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, informou que não chamará para a competição, a ser realizada na França, atletas que estiverem envolvidos em disputa de finais de campeonatos por seus clubes, caso da equipe espanhola. O principal problema de Parreira é que a última rodada do Campeonato Espanhol acontecerá no dia 22 de junho e a penúltima no dia 15. O Brasil estréia na Copa das Confederações no dia 18, contra Camarões, faz a segunda partida no dia 21, contra os Estados Unidos e termina a primeira fase enfrentando a Turquia no dia 23. "A Copa das Confederações vai ser a seleção do momento, a que estiver disponível", disse Parreira, que vinha defendendo idéia contrária. "Mas somente vou liberá-los se o Real Madrid estiver disputando o título. Se conquistar antecipadamente, os convocarei." Neste caso, além de Ronaldo e Roberto Carlos, Flávio Conceição também do Real Madrid, chamado por Parreira desde a sua reestréia no comando da seleção, contra a China, também não poderia ser convocado. A dez rodadas do fim do Espanhol, o Real lidera com um total de 57 pontos, contra 54 do Real Sociedad, na vice-liderança. Parreira também enfrentará problemas para convocar os atletas que atuam em clubes brasileiros. Se por um lado até agora tem se mostrado complacente com equipes como Corinthians, Santos e Grêmio, que disputam a Taça Libertadores da América, o treinador precisará ser hábil nas negociações no momento de convocar a seleção para a Copa das Confederações. Os clubes brasileiros podem querer criar um impasse porque a Libertadores, por exemplo, terá a disputa de uma das partidas da semifinal no dia 18 de junho. E o primeiro confronto da final está previsto para o dia 25 de junho. A Copa do Brasil também atingirá seu momento decisivo, já que o último jogo da final também acontecerá no dia 18 de junho. No Campeonato Brasileiro a situação é ainda pior para Parreira. Além de quem for convocado desfalcar o time por três rodadas, ficará de fora por exemplo da 13ª, quando ocorrerão os clássicos regionais como Corinthians x São Paulo, Vasco x Flamengo, Cruzeiro x Atlético Mineiro, Grêmio x Internacional e Bahia e Vitória, previstos para os dias 14 e 15 de junho. "Convocação nem sempre é o que se quer, mas sim o que se pode", afirmou Parreira. O treinador lembrou que este obstáculo o vem impedindo de chamar alguns dos jogadores que desejava. No entanto, lembrou que o empecilho criou a oportunidade para outros se firmarem: como o zagueiro Luisão, do Cruzeiro, e o atacante Adriano, do Parma. "Eles atuaram muito bem contra Portugal e não tenho dúvida de que estarão na seleção olímpica." Os dois novos jogadores também foram usados para Parreira refutar a falta de renovação na seleção. De acordo com o técnico, é impossível mudar toda a estrutura de uma equipe em tão pouco tempo. "São dois novos valores dentro de um time pentacampeão do mundo. Representam quase 20%. Isso não é renovação?", indagou. Derrota - A derrota para Portugal, por 2 a 1, no sábado, já foi absorvida por Parreira, que elogiou a atuação do Brasil. Enfatizou a ocorrência de erros primários, como a barreira ter aberto na cobrança de falta originária do segundo gol dos portugueses, e não viu dificuldades em consertá-los. Para o amistoso contra o México, no dia 30, Parreira previu novas dificuldades, principalmente, em relação a altitude. Defendeu ainda a realização do confronto entre Brasil e Argentina que pode acontecer no dia 21 de maio, na inauguração de um estádio em La Plata. No entanto, somente atletas que atuam em clubes brasileiros seriam convocados. O técnico da seleção também criticou o árbitro do amistoso contra Portugal, o israelense Alon Yefet, a quem considerou "fraco" para o nível da partida. O coordenador-técnico da equipe Zagallo fez uma sugestão: "sempre que o Brasil jogasse fora deveria ter o direito de escolher o trio de arbitragem e o mesmo privilégio teriam os adversários quando atuássemos em casa".