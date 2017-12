Parreira enaltece a fase de Ronaldinho O técnico Carlos Alberto Parreira voltou na manhã desta terça-feira ao Brasil, depois de passar alguns dias na Europa. E desembarcou no Rio feliz da vida com o que viu por lá. Afinal, ele esteve no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, para assistir ao clássico espanhol entre Real e Barcelona, e ficou encantado com a excelente fase de Ronaldinho Gaúcho, o grande destaque do jogo. ?Até hoje, apenas dois jogadores do Barcelona haviam sido aplaudidos pela torcida do Real Madrid, o Cruyff e o Maradona. E o Ronaldinho também conseguiu isso, o que já mostra o momento especial que ele vive?, afirmou Parreira, esperançoso que o jogador mantenha essa boa fase até a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Parreira também falou da expectativa para o sorteio dos grupos da Copa de 2006, que acontece no próximo dia 9 de dezembro, na cidade alemã de Leipzig. Como o Brasil vai ser cabeça-de-chave, provavelmente da chave F, o técnico revelou alguns adversários que ele considera complicados e que podem estar no caminho da seleção ainda na primeira fase. ?Espanha, República Checa, Portugal e Suécia são adversários difíceis?, avisou. Mas Parreira está tranqüilo com o potencial da seleção brasileira, sem temer os rivais da Copa. ?O sorteio pode ser complicado, mas quem quer ser campeão do mundo tem que estar preparado para qualquer adversário?, explicou o treinador.