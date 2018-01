Parreira enche Seleção de caras novas O técnico Carlos Alberto Parreira convocou nesta segunda-feira uma ?seleção paulista? para o amistoso do Brasil com a Guatemala, dia 27, no Pacaembu. E reforçou a equipe com o atacante Romário. Dos 23 nomes relacionados, 17 são de clubes de São Paulo e 11 nunca estiveram antes na seleção principal. O jogo faz parte dos festejos pelos 40 anos da TV Globo. A maior surpresa, no entanto, foi a convocação de Romário. O atacante de 39 anos, será homenageado pela CBF. Depois de mais de dois anos afastado da equipe, o goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, voltou a ser lembrado. "É inegável a supremacia do futebol paulista sobre os demais centros, a superioridade técnica é indiscutível", afirmou o treinador. O atacante Grafite, envolvido em polêmica semana passada com o argentino Desábato, durante confronto do São Paulo com o Quilmes, está na lista de Parreira, assim como Marcos, Robinho e Gustavo Nery, todos da seleção principal. Magrão e Ricardinho, outros cotados para compor o grupo da Copa do Mundo de 2006, também vão participar da festa. Como a data reservada para o amistoso não consta do calendário da Fifa, os clubes europeus estariam desobrigados a ceder seus atletas para a seleção. Por isso, Parreira optou por convocar apenas os que estão em atividade no País. Os 11 chamados pela primeira vez são os laterais Gabriel (Fluminense) e Cicinho (São Paulo); os zagueiros Fabiano Eller (Fluminense), Leonardo (Santos) e Glauber (Palmeiras); os meias Marcinho (São Caetano), Fernandinho (Atlético-PR) e Josué (São Paulo); e os atacantes Fernandão (Inter-RS), Fred (Cruzeiro) e Grafite (São Paulo). Parreira deixou clara a intenção de observar com mais interesse o desempenho dos laterais no amistoso. Ele ainda está em dúvida quanto à escolha dos reservas de Cafu e Roberto Carlos para o Mundial. Na esquerda, Gustavo Nery é um dos favoritos ao posto, assim como Gilberto, do Hertha Berlin. Léo, do Santos, outro convocado ontem, briga por uma oportunidade. Na direita, Cicinho e Gabriel podem fazer frente a Belletti (Barcelona) e Maicon (Mônaco). Na história - Brasil e Guatemala se enfrentaram apenas uma vez. No dia 5 de fevereiro de 1998, na Copa Ouro, em Miami. A partida terminou empatada por 1 a 1. Terceira colocada nas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2006, a Guatemala foi a quarta opção da CBF para este amistoso. Antes, a entidade havia convidado a Argentina, Uruguai e Equador, sem sucesso. Próximo jogo - O Brasil joga pelas eliminatórias no dia 5 de junho contra o Paraguai no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), e no dia 8 de junho contra a Argentina, em Buenos Aires. A lista de convocados para o amistoso é: Goleiros - Marcos (Palmeiras) e Rogério Ceni (São Paulo). Laterais - Gabriel (Fluminense), Cicinho (São Paulo), Gustavo Nery (Corinthians) e Léo (Santos). Zagueiros - Fabiano Eller (Fluminense), Anderson (Corinthians), Leonardo (Santos) e Gláuber (Palmeiras). Meias - Mineiro (São Paulo), Marcinho (São Caetano), Magrão (Palmeiras), Fernandinho (Atlético-PR), Josué (São Paulo), Carlos Alberto (Corinthians), Ricardinho (Santos) e Roger (Corinthians). Atacantes - Romário (Vasco), Robinho (Santos), Grafite (São Paulo), Fred (Cruzeiro) e Fernandão (Internacional).