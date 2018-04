Parreira escala Juninho e Adriano O técnico Carlos Alberto Parreira anunciou há pouco a escalação da Seleção Brasileira para o jogo contra a Bolívia, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2006, e acabou com o mistério confirmando Juninho Pernambucano, que era dúvida em razão de uma entorse no tornozelo direito, no meio-campo, e Adriano ao lado de Ronaldo no ataque. O Brasil entra em campo com Julio Cesar; Belletti, Edmílson, Roque Júnior e Roberto Carlos; Juninho Pernambucano, Gilberto Silva, Edu e Ronaldinho Gaúcho; Adriano e Ronaldo. No banco de reservas ficam Fábio, Maicon, Cris, Renato, Júlio Baptista, Alex e Robinho.