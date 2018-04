Parreira escala time com Juan na zaga A entrada de Juan na zaga e o deslocamento de Edmílson para o meio-de-campo, serão as principais novidades da Seleção Brasileira para o confronto de amanhã à tarde contra a Alemanha, em Berlim. O técnico Carlos Alberto Parreira comandou nesta terça-feira, no estádio Olímpico, o único treino do time antes do amistoso e definiu a equipe que começa a partida. Gilberto Silva, que atuou no jogo contra a Bolívia, domingo passado, no Morumbi, volta para o banco de reservas. O time que enfrenta os alemães será formado por Júlio César, Belletti, Juan, Roque Júnior e Roberto Carlos; Edmílson, Edu, Juninho Pernambucano e Ronaldinho; Adriano e Ronaldo. Esta será a primeira vez que as duas equipes se enfrentam após a final da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil venceu por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo, e conquistou o pentacampeonato mundial. Ronaldo chegou a Berlim nesta terça-feira e teve de responder seguidas vezes aos jornalistas sobre o seu casamento com a modelo Daniella Cicarelli. Ele disse estar feliz fora de campo (deverá se casar no dia 2 de janeiro do ano que vem) e espera que este estado de espírito se reflita em seu futebol. Ronaldo garante que espera com ansiedade o amistoso contra a Alemanha. ?É um jogo amistoso, mas acho maravilhoso que exista esta rivalidade entre Brasil e Alemanha. Espero que seja um jogo onde todo mundo possa se divertir e mostrar um ótimo espetaculo para os torcedores. Trata-se de um estádio maravilhoso, digno de uma final de Copa do Mundo e espero que traga sorte para a gente?, disse. A Seleção retorna ao Brasil na próxima sexta-feira.