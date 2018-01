Parreira escreve Manual do Treinador O técnico do Corinthians, Carlos Alberto Parreira, quer afastar de vez o estigma de retranqueiro. Dizendo-se adepto do futebol eficiente, com organização tática, Parreira até hoje rebate qualquer tipo de insinuação de que prefere o esquema na base de forte marcação ao jogo ofensivo. E quer deixar claro suas idéias no Manual do Treinador que está escrevendo. Segundo ele, o manual servirá como instrumento de trabalho para os treinadores de vários níveis. Leia mais no Estadão