Parreira espera jogo duro com o Uruguai Agora é o Uruguai. E quem espera um jogo fácil, é bom ouvir o que diz a Seleção Brasileira. "Vai ser duro. Eles estão muito bem, o treinador Carrasco está mudando o estilo uruguaio, deixando os pontapés de lado e jogando com três atacantes. Só que contra o Brasil ele já anunciou que vai jogar com uma linha de quatro zagueiros e dois atacantes apenas. Isso é bom. Se ele mudou o esquema dele é porque respeita o Brasil. De qualquer forma, vai ser uma partida muito boa." Parreira elogia alguns jogadores do Uruguai. "O Recoba é muito bom e o Chevantón é um dos artilheiros das eliminatórias. Tem o Liguera que é uma das revelações que o Carrasco trouxe para o time." Rivaldo não acredita nessa mudança ofensiva preconizada por Carrasco. "Olha, se fosse em Montevidéu, até poderia ser, mas aqui no Brasil eles vão ficar mesmo é na retranca. Vamos ter paciência para furar. Temos capacidade para isso. Precisamos ganhar os três pontos." Júnior não quer nem falar em guerra, palavra que sempre aparece quando o adversário é o Uruguai. "O Brasil vai jogar bola, só isso. Nada de guerra. Vai ser uma partida disputada, mas nada de guerra". Para Cafu, vai ser um jogo muito disputado. "O Uruguai tem o jeito dele, sempre disputa todas as bolas e nós também podemos fazer isso. Tem tudo para ser um bom jogo lá em Curitiba.