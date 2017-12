Parreira espera por recuperação de Kaká O técnico Carlos Alberto Parreira espera pela recuperação do meia Kaká para definir a equipe que enfrenta quarta-feira a Irlanda, em Dublin, no primeiro jogo do Brasil em 2004. O amistoso vai servir como preparativo para o confronto com o Paraguai, dia 31 de março, pelas eliminatórias do Mundial de 2006. Por telefone, Parreira disse que Kaká deve ter condições de participar da partida, embora ainda fosse ser avaliado pelo médico José Luís Runco. "Ele recebeu uma pancada acima da coxa na rodada do fim de semana (jogo entre Milan e Lecce) do Campeonato Italiano. Conversei com o Kaká, assim que chegamos ao hotel, e senti que ele está bem disposto", disse o treinador. Se Kaká for liberado por Runco, será escalado. No meio, Parreira já definiu outra vaga, para Kleberson. Hoje, o meia Juninho Pernambucano, do Lyon, foi cortado do grupo por causa de uma lesão no joelho direito sofrida no jogo com o Auxerre, domingo, pelo Campeonato Francês. O treinador não quis convocar um substituto, por causa do pouco tempo de permanência do grupo na Irlanda. "Só vamos ter um treino tático amanhã e não há muito o que fazer, até porque os jogadores estão cansados; todos atuaram no fim de semana." A intenção do técnico é levar a campo, no decorrer da partida, pelo menos dois reservas: os meias Júlio Baptista, do Sevilla, e Fábio Rochemback, do Sporting, que foi convocado para a vaga de Emerson, outro que se contundira. "Pode ser uma boa oportunidade para testá-los", comentou. No entanto, fez uma ressalva em seguida. "A gente não pode ficar prevendo alterações, isso vai depender das circunstãncias da partida." Parreira acredita que o adversário vai atuar com disposição acima do normal, a fim de tentar superar o atual campeão mundial. "É sempre assim. Para eles, será o jogo do ano ou até mesmo o jogo da vida de alguns." O treinador citou algumas virtudes do adversário, atribuindo-lhes eficiência no "jogo aéreo", na velocidade da saída de bola. Além disso, mencionou a experiência da seleção irlandesa. "A equipe esteve nas últimas Copas do Mundo e é composta por atletas de nível internacional. Vai ser um jogo quente." Com exceção de Juninho Pernambucano, todos os demais convocados se apresentaram hoje em Dublin. Amanhã, o time treina no Estádio Lansdowne Road, local da partida.