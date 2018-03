Parreira espera recuperação de Ronaldo O técnico Carlos Alberto Parreira vai esperar a palavra do médico da seleção brasileira, José Luís Runco, até o dia 16, data da convocação para o confronto com o Paraguai, dia 31, pelas Eliminatórias, para saber se relaciona ou não o atacante Ronaldo, do Real Madrid, que sofreu lesão muscular no fim de semana. "Se houver algum sinal do clube espanhol de que Ronaldo estará recuperado na semana anterior ao nosso jogo, ele será chamado", garantiu Parreira. De acordo com Zagallo, porém, a situação não deve melhorar rapidamente. "Se ele ficar parado duas semanas, como estará seu condicionamente físico? Ele pode estar bom clinicamente, mas e a parte física?", ponderou o coordenador-técnico da seleção brasileira.