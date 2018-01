Parreira espera super-retranca do Equador O técnico Carlos Alberto Parreira disse nesta segunda-feira à noite que espera uma super-retranca do Equador, no jogo desta quarta-feira, em Manaus, pela segunda rodada das Eliminatórias. Ele também afirmou que a seleção brasileira vai precisar de paciência para furar o bloqueio adversário. ?Nem dá para dizer que vamos jogar em velocidade, porque no futebol isso só é possível quando o adversário deixa espaço. O que pode definir a partida é a qualidade individual de nossos atletas?, explicou o treinador do Brasil. No final da tarde desta segunda-feira, os reservas da seleção participaram de um leve treino no estádio Vivaldão, com a presença de quase 15 mil pessoas. Todas pagaram R$ 3,00 cada para ver os suplentes do time brasileiro e o dinheiro arrecadado será destinado a entidades filantrópicas do Estado. ?O que houve aqui foi um fenômeno. Uma prova de que a seleção brasileira é o produto nacional com maior representatividade no mundo?, reconheceu Parreira. Mais uma vez, o técnico confirmou a volta de Ronaldinho Gaúcho ao time titular. Ele só não disse quem sairá. Mas a lógica é que Alex seja o escolhido.