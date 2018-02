Parreira espera uma semana tranqüila O técnico Carlos Alberto Parreira espera uma seleção brasileira mais leve e descontraída na apresentação desta quarta-feira, em Teresópolis, no início da preparação para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa - com Bolívia, no domingo, e contra a Venezuela, na próxima quarta. Afinal, o Brasil já está garantido no Mundial de 2006 e joga apenas para cumprir tabela, apesar de ainda brigar com a Argentina pela primeira posição do torneio. ?É mais fácil trabalhar num ambiente assim, as coisas fluem com mais harmonia?, disse Parreira. Até por conta da vaga garantida para a Copa de 2006, a programação da semana da seleção é bem mais branda: treinos somente na parte da tarde, uma mudança com relação às últimas apresentações do grupo em vésperas de compromissos pelas Eliminatórias. A decisão de treinar somente em um período foi definida pela comissão técnica depois de uma análise sobre a condição física dos atletas - a grande maioria está ainda em início de temporada, disputando as primeiras rodadas dos campeonatos europeus. A delegação brasileira viaja sábado para a Bolívia, em vôo fretado. Logo após a partida, segue para Belém, onde enfrenta a Venezuela no dia 12, encerrando sua participação nas Eliminatórias. Para novembro, a CBF espera marcar dois amistosos: um já está certo, contra os Emirados Árabes. O outro também deverá ser no mundo árabe.