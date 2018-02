Parreira estréia com África do Sul em jogos de competição O técnico Carlos Alberto Parreira faz neste sábado, contra o Chade, sua estréia em jogos de competição no comando da seleção da África do Sul. A partida, válida pelas Eliminatórias da Copa da África, será disputada na cidade de Ndjamena e a maior preocupação do brasileiro deve ser com o calor (a previsão é de 40 graus Celsius na hora do jogo), uma vez que a seleção do Chade é tida como uma das mais fracas do continente - ocupa, por exemplo, o 135.º lugar no ranking da Fifa, enquanto os sul-africanos estão na 60.ª colocação. Há duas semanas, Parreira dirigiu a África do Sul pela primeira vez, num jogo-treino contra a Suazilândia. O duelo, que não foi considerado oficial pela Fifa, terminou 2 a 2 e o treinador não pôde contar com os principais jogadores de sua equipe. Por isso, o jogo com o Chade é considerado a estréia de fato e Parreira não faz por menos: quer começar com vitória, para ter tranqüilidade maior na seqüência de seu trabalho. ?Estou muito animado. Não estou nervoso, nem ansioso. Eu quero começar com vitória para dar confiança e inspiração ao time." O jogo deste sábado é pelo Grupo 11, liderado por África do Sul e Congo, com 4 pontos em 2 partidas. O Chade perdeu nas duas vezes em que foi a campo.